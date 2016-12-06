“Укрзалізниця” запускає сервіс електронних скарг

ПАТ “Укрзалізниця” розширює можливості для комунікації з користувачами послуг. На головній сторінці офіційного сайту діє електронна форма звернень стосовно зауважень щодо сервісу та боротьби з корупцією. Відтепер про такі явища можна повідомити не лише на гарячі лінії, а й в електронній формі.

Заповнити електронну форму користувачі можуть досить легко: потрібно з меню вибрати, чого саме стосується звернення: пасажирських, приміських послуг чи антикорупції, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу “Укрзалізниці”.

Заявнику необхідно зазначити ім’я, електронну адресу, тему повідомлення та сформулювати його зміст.

Для того, щоб детально розглянути звернення, зміст повідомлення має бути конкретним, із зазначенням дати, місця, номера поїзда, вагону, сполучення та інших подробиць. Це дасть можливість залізничникам ґрунтовно проаналізувати ситуацію та своєчасно зреагувати на негативні випадки.