“Укрзалізниця” спорудила в Карпатах тунель до Європи

Будівельники “Укрзалізниці” завершили прокладання залізничного тунелю, що знаходиться у південних Карпатах. Довжина тунелю склала 1764 метри.

Про це повідомив заступник начальника департаменту колій і споруд “Укрзалізниці” Георгій Линник, пише Hromadske.

Тунель знаходиться на Бескидському перевалі і має відповідну назву.

Одноколійний Бескидський тунель був спроектований і збудований ще за часів Австро-Угорщини у 1886 році і є другим за довжиною залізничним тунелем в Україні.

Він входить в п’ятий пан’європейський транспортний коридор (Італія-Словенія-Угорщина-Словаччина-Україна-Росія).

З цього тунелю слідують понад 60% транзитних вантажів у напрямку Західної та Центральної Європи.