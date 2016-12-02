“Укрзалізниця” скасувала резервування квитків через інтернет

Для запобігання зловживанням квитки через інтернет з 1 грудня можна лише придбати, а не зарезервувати.

“Укрзалізниця” звертає увагу пасажирів, що з 1 грудня 2016 року, на період новорічних свят, в якості експерименту, буде призупинено надання послуги резервування місць у поїздах через інтернет. Квитки через інтернет відтепер можна лише придбати, а не зарезервувати. У компанії пішли на цей крок у рамках антикорупційних заходів, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу “Укрзалізниці”.



Рішення призупинити операцію резервування місць у поїздах через мережу інтернет прийнято керівництвом ПАТ “Укрзалізниця” з огляду на численні звернення пасажирів щодо проблем із придбанням квитків у період масових перевезень, зокрема на зимові свята. В “Укрзалізниці” сподіваються, що такий експеримент дозволить запобігти зловживанням, пов’язаним з незаконним перепродажем проїзних документів.

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Таким чином, з 1 грудня 2016 року впродовж новорічних свят послуга резервування квитків через мережу інтернет буде недоступною.

Нагадаємо, що зарезервувати місця в поїздах через інтернет можна було від самого початку запровадження продажу квитків через всесвітню мережу. До 1 грудня 2016 року квитки можна було зарезервувати на 24 години, і коштувала ця послуга пасажирові 17 грн.

Для покращення обслуговування громадян, уникнення непорозумінь при посадці в поїзд Укрзалізниця постійно звертається до пасажирів з проханням не купувати квитки в сторонніх осіб, а виключно в касі або через офіційний онлайн-сервіс ПАТ “Укрзалізниця” – booking.uz.gov.ua та агентів, підключених до автоматизованої системи продажу квитків. Також залізничники звертають увагу правоохоронних органів на численні скарги громадян щодо протиправної діяльності перекупників на вокзалах.