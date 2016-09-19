“Укрзалізниця” призначила додатковий поїзд “Київ — Івано-Франківськ — Чернівці”

ПАТ “Укрзалізниця призначило курсування двох додаткових поїздів “Київ – Івано-Франківськ – Чернівці” та “Київ – Хмельницький”, інформує прес-служба відомства, передає “Дзеркало Коломиї“.



“Додатковий поїзд № 249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці відправлятиметься зі столиці 23 та 30 вересня о 22:34, прибуватиме до Івано-Франківська наступного дня о 12:37 та до Чернівців о 15:24. У зворотному напрямку з Чернівців поїзд відправиться у неділю 25 вересня та 2 жовтня о 20:10 і прибуде на станцію Київ-Пасажирський наступного дня о 12:52”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цим поїздом можуть скористатися також мешканці Козятина, Вінниці, Жмеринки, Хмельницького, Тернополя, Львова, Івано-Франківська та Коломиї.

Окрім того, додатковий поїзд № 275/276 Київ – Хмельницький курсуватиме у неділю 25 вересня. Відправлення з Києва о 06:10 та прибуття до Хмельницького о 12:23, відправлення з Хмельницького о 14:30 та прибуття до столиці о 20:40. Поїзд зупинятиметься у Козятині, Вінниці та на станції Деражня.