“Укрзалізниця” планує запустити “Інтерсіті” ще в одне польське місто

“Укрзалізниця” слідом за Перемишлем найближчим часом може сформувати ще один прямий маршрут до Польщі.
Про це розповів директор з пасажирських перевезень і сервісу “Укрзалізниці” Ігор Романків, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Вікна.
”Найближча перспектива – поїзд до Холма, де є колія українського стандарту шириною 1520 мм. Також розглядаються й інші напрямки в Європу, зокрема, в країни Балтії – це вже в середньостроковій перспективі”, – розповів Романків.
За словами Романківа, основне обмеження для розширення маршрутної мережі в східну Європу – інфраструктура. Адже в Польщі та сусідніх країнах не так багато станцій, до яких підходить широка колія.
Топ-менеджер “Укрзалізниці” не заперечує можливості розширення ж/д сполучення з Перемишлем за рахунок приміських поїздів.
Романків також стверджує, що вдалося оптимізувати процес покупки квитків на швидкісний поїзд Перемишль–Львів–Київ в касах Польщі.
”Проблема з квитками з Польщі була ситуативною, вона виникла разово. На сьогодні, як мене запевнили польські колеги і представники “Укрзалізниці”, вона вже знята”, – говорить Романків.
Холм – місто в Польщі в 25 кілометрах від кордону з Україною. У 60 кілометра