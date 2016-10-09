“Укрзалізниця” планує провести у потягах безперебійний Wi-Fi

“Укрзалізниця” планує до кінця року завершити капремонт 100 пасажирських вагонів, провести Wi-Fi та декомунізувати назви станцій.

Про це повідомив у Фейсбуці Міністр інфраструктури Володимир Омелян, пише Дзеркало Коломиї.

“До грудня 2016 р. всі квитки, назви станцій, оголошення, інформація на табло буде вестися виключно українською та англійською мовою. Одночасно працюємо над декомунізацією назв станцій”, – написав міністр.

“Начебто є рішення щодо безперебійної роботи вай-фаю в поїздах та запровадження електронного квитка на електричках. З наступного тижня розпочинаємо обговорення”, – додав В. Омелян.

“І, прошу пам’ятати. Це все буде поступово. Але буде!

Будьте активними, слідкуйте за змінами і реагуйте!

Лише так змінюється держава!” – зазначив Володимир Омелян.



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