“Укрзалізниця” не скасовуватиме приміські поїзди

ПАТ “Укрзалізниця” передумала скасовувати приміські потяги з 1 жовтня, враховуючи їх “велике соціальне значення”.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії, передає “Дзеркало Коломиї“.

Раніше УЗ пояснила необхідність скасування електричок і дизель-поїздів великою заборгованістю місцевих органів виконавчої влади з компенсації за перевезення пільгових категорій пасажирів. За вісім місяців борг становить 271,6 млн грн.

У вересні залізниця отримала всього декілька мільйонів гривень від Дніпра, Тернополя, Запоріжжя та кількох інших міст і районів. Проте “Укрзалізниця” не наважилася на скасування приміських поїздів сподіваючись, що угоди про компенсацію з регіональними філіями компанії все ж буде підписано.

“Однак, якщо ситуація з компенсаційними виплатами не поліпшиться, ПАТ «Укрзалізниця» не виключає можливості скасування деяких зупинок або скорочення кількості приміських поїздів, особливо в тих регіонах, керівництво яких категорично відмовляється співпрацювати з перевізником“, – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці серпня “Укрзалізниця” погрожувала скоротити кількість приміських поїздів через відсутність компенсації за перевезення пільговиків.