“Укрзалізниця” хоче збільшити вартість пасажирських перевезень на 35%

ПАТ “Укрзалізниця” заклало у план з капінвестицій підвищення в 2017 році тарифів на вантажоперевезення на 25%, на пасажирські перевезення – на 35%.

Про це повідомляється в презентації, представленій під час телефонної конференції з інвесторами 22 листопада, пише Економічна правда.

Загалом “Укрзалізниця” в 2017 році має намір збільшити обсяг капітальних інвестицій в 2,4 рази – до 27,4 млрд гривень з 11,2 млрд гривень, запланованих за підсумками 2016 року.

Згідно з документом, 46% коштів “Укрзалізниця” планує спрямувати на придбання основних засобів, 33% – на капітальне будівництво (переважно на модернізацію електромереж), 19% – на модернізацію рухомого складу, 2% – на інші потреби.

Зазначені капітальні інвестиції передбачається на 66% профінансувати за рахунок власних коштів, на 33% – за рахунок залучення нових кредитів, на 1% – за кошти інвесторів.

Водночас, як зазначив під час конференції член правління “Укрзалізниці” Ремігіуш Пашкевич, для реалізації плану із капвкладень потрібне схвалення урядом плану підвищення тарифів на вантажоперевезення.

Підприємство, зокрема заклало у план з капінвестицій підвищення в 2017 році тарифів на вантажоперевезення на 25%, на пасажирські перевезення – на 35%, що, як пояснив Пашкевич, враховує не лише зростання витрат внаслідок ослаблення курсу гривні, інфляції, але і зростаючий попит на залізничні перевезення.

У разі несхвалення Кабміном плану підвищення тарифів “Укрзалізниця” може переглянути програму капінвестицій, зокрема розділити її на дві частини і виконати другу в 2018 році.

Водночас, як зазначив Пашкевич, такий результат є небажаним.

“Як відомо, в Україні виник дефіцит рухомого складу для транспортування зернових. Згідно з нашим дослідженням, проведеним спільно зі Світовим банком, виробництво зернових зростає щорічно збільшуватиметься в наступні роки. Ми хотіли б модернізувати частину рухомого складу, а також придбати новий. Але ми не можемо цього зробити без підвищення тарифів”, – пояснив він.

Пашкевич також уточнив, що за 10 місяців цього року “Укрзалізниця” вже збільшила перевезення зернових на 10% порівняно з аналогічним періодом 2015 року.

Останнє 15-відсоткове підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення в Україні набуло чинності 30 квітня 2016 року.