Укрзалізниця хоче запустити експрес-потяг до Франції через Польщу та Німеччину

Після потяга Інтерсіті+ “Київ – Перемишль” у планах Укрзалізниці запустити швидкий експрес “Київ – Париж”.

Про це 23 грудня під час прибуття першого рейсу Інтерсіті+ “Київ – Перемишль” розповів голова комісії інфраструктури сейму Республіки Польща Богдан Жонца, інформує ZAXID.NET

“Маємо дуже багато добрих планів спільних. Підписали місяць тому навіть такий меморандум про необхідність сполучення залізничного з Києва через Польщу, Німеччину до Парижа. На це треба час, але це є можливо“, – наголосив польський посадовець,

Та першочергові плани – збільшити кількість потягів на маршруті Київ – Перемишль. Зараз туди курсує один експрес, який за годину по прибуттю у Перемишль повертається в Україну. У майбутньому ж планують, аби було два рейси – ранковий та вечірній.

Тим часом перший рейс Інтерсіті “Київ – Перемишль” вже прибув до Польщі. Оскільки квитки на експрес надійшли у продаж лише в середу, перший потяг до Перемишля прямує майже пустий. На понад півтисячі місць продали 76 квитків.

“Дуже спонтанно так вирішили. Нам треба було їхати до Польщі, і побачили, що поїде перший рейс. Вирішили попробувати, як це буде поїздом. Дуже задоволені“, – каже пасажирка Каріна.

“Вибирати між автобусом, який їде 5 годин, і поїздом, який їде годину, звичайно, так зручніше. Абсолютно недорого. Ціна в два рази від автобуса відрізняється. Але комфорт, швидкість і час”, – розповів пасажир Валерій Комаричин.

Разом з пасажирами у дорогу вирушають прикордонники та митники. Зі Львова до станції Мостиська проводять паспортний контроль.

“Ми маємо спеціальні портативні робочі місця. Перевіряють вони по оперативних базах даних. Також є можливість перевіряти по базах Інтерполу. Паспорт зчитується дуже швидко, протягом 3-4 секунд. Дані про особу з паспорта вже є на робочому місці“, – пояснив начальник відділу зв’язку Тарас Штанько.

А вже у Медиці починають свою роботу польські прикордонники. Тут потяг вже зупиняється для проходження контролю.

У дорозі Інтерсіті – 7 годин 40 хвилин. З Києва він вирушає о 6:45. А до Перемишля прибуває о 13:25. Експрес не змінює колісні пари, бо у Перемишлі ще збереглася ширококолійка. Це суттєво економить час на дорогу.

“Проблем немає. В Перемишлі є одна широка колія, така, як і у нас. Тобто ми їдемо аж сюди і не витрачаємо часу на заміну колісних пар“, – пояснив машиніст експрес-потяга Богдан Кузенко.