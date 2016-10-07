“Укртрансгаз” хоче оновити мерседесами за 78 мільйонів свій парк членовозів

Філія “ВРТП “Укргазенергосервіс” ПАТ “Укртрансгаз” 15 вересня оголосила тендер на закупівлю нових легкових автомобілів на очікувану суму 77,51 млн грн. Про це повідомляється у системі “Прозорро”.

Торги відбудуться в листопаді. Строк поставки – до кінця березня 2017 року, пишуть Наші гроші.

У середньому очікувана ціна однієї автівки становить 934 тис грн.

Планують замовити 83 автомобіля. У тому числі седани:

11 п’ятимісних із бензиновими двигунами Євро-5 1991-3000 куб см., АКП, клімат-контролем, шкіряним оздобленням сидінь, керма і важеля, легкосплавними дисками та асистансом паркування спереду і ззаду. У них передбачено не тільки електрорегулювання положення сидіння водія у 8 позиціях, але і поперекову підтримку на сидіннях водія та переднього пасажира.

10 п’ятимісних із бензиновими двигунами Євро-5 1991-3000 куб см., АКП, клімат-контролем, шкіряним оздобленням сидінь, керма і важеля, легкосплавними дисками та асистансом паркування спереду і ззаду;

56 п’ятимісних із бензиновими двигунами Євро-6 1700-2000 куб см., АКП 7G-tronic, клімат-контролем, шкіряним оздобленням керма і важеля та легкосплавними дисками.

Окрім цього планують придбати мінівени:

1 семимісний напівкапотний вагон із дизельним двигуном Євро-5, повним приводом 4Matic, АКП 7G-tronic, клімат-контролем, легкосплавними дисками;

5 восьмимісних напівкапотних вагонів із дизельним двигуном Євро-5, АКП 7G-tronic, клімат-контролем, шкіряним оздобленням керма і важеля, легкосплавними дисками та паркувальним радаром спереду і ззаду.

Вказівок у технічному завданні на виробника немає (скачати td-dodatok_1), але привід 4Matic та автоматична коробка передач 7G-tronic – це торгові марки компанії “Mercedes-Benz”. У мінівенів також має бути система розпізнавання утомленості водія Attention Assist, яка теж встановлюється у “мерседесах”.

За даними “ВДЗ”, востаннє “Укртрансгаз” купував легкові автомобілі, окрім пікапів, у 2011 році.

За гроші, виділені “Укртрансгазом” на закупівлю 83 автомобілів, можна купити 260 автівок Ford Fiesta по 298 тис грн., які “Київмедспецтранс” нещодавно купив для перевезення медичних працівників столиці.

“Закупівля 100 нових автомобілів дозволить повністю забезпечити медспецтранспортом первинну і вторинну ланки медичної галузі столиці – пункти невідкладної допомоги, протитуберкульозні, онкологічні, психоневрологічні та всі дитячі заклади охорони здоров’я Києва”, сказано на сайті КМДА.

Відтак 260 автівок забезпечили б міста такими автівками окрім Києва ще Харків, Одесу, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг, Миколаїв і Маріуполь, у яких сумарно проживає 6,5 млн осіб.