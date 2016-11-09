Українців запрошують написати Всеукраїнський диктант національної єдності

Держкомтелерадіо запрошує громадян України – від державних службовців до учнів і пенсіонерів – долучитися до написання Всеукраїнського диктанту національної єдності. Акція відбудеться сьогодні, у День української писемності та мови.

“Українське радіо” транслюватиме у прямому ефірі XVI Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Телеканал “UА:Перший” в ефірі перекладатиме диктант мовою жестів, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

Диктант розпочнеться об 11:20. Його диктуватиме сам укладач тексту диктанту, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, автор підручників і посібників з української мови Олександр Авраменко.

Для того, щоб стати учасником, окрім бажання, необхідно мати аркуш паперу, ручку, радіоприймач, комп‘ютер, планшет або телефон з виходом в Інтернет. Одним із осередків написання диктанту стане Національний прес-центр телебачення і радіомовлення України на Хрещатику, 26, де писатимуть музиканти гурту KOZAK SYSTEM, Тетяна Піскарьова, Жанна Боднарук; письменники Василь Шкляр, Борис Гуменюк, Андрій Курков, Любко Дереш; громадські діячі – генеральний директор Центру української культури та мистецтва Світлана Долеско, директор Національного заповідника “Вишгород” Влада Литовченко, волонтер, президент мистецької агенції “Територія А” Анжеліка Рудницька, представники влади.

Окрім того, телеканал “UА:Перший” наживо покаже, що відбуватиметься 9 листопада по той бік радіоприймача. Журналісти вестимуть зйомки з прес-центру. Також ведучі телеканалу, які долучаться до написання диктанту, в ефірі розкажуть про те, чи добре вчили в школі мову і пригадають свої попередні успіхи написання радіодиктантів.

Усі, хто писатиме радіодиктант, зможуть надіслати його на перевірку до редакції “Українського радіо” або дочекатися, поки текст з’явиться на сайті й перевірити власноруч. Паперові листи треба надсилати на адресу Хрещатик, 26, Київ – 1, 01001; електронні – rd@nrcu.gov.ua. У випадку паперових версій перевірятимуться лише диктанти, надіслані 9 і 10 листопада (за поштовим штемпелем). Електронні листи мають містити відскановані чи сфотографовані копії написаних від руки диктантів і бути надісланими не пізніше 12.00 10 листопада.

Минулого року в редакцію “Українського радіо” надійшло десятки тисяч листів з усіх областей України, а також з-за кордону: Німеччини, Бельгії, Великої Британії, Канади, Аргентини, Литви, Норвегії, Польщі, Швеції, Франції, Росії, Білорусі, Молдови, Таїланду. Організатори акції очікують, що цього року учасників диктанту збільшиться, розшириться й їхня географія.