Українці зможуть платити за комуналку в розстрочку

За словами голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитра Вовка, для цього споживач повинен написати заяву. Тоді може отримати розстрочку і в місяць звернення повинен сплатити 50% рахунку, а іншу частину необхідно буде оплатити рівномірно протягом квітня-вересня наступного року, до початку наступного опалювального сезону.

Ця можливість буде введена для тих громадян, які не отримують субсидії.