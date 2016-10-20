Українці зможуть платити за комуналку в розстрочку

Українці зможуть платити за комуналку в розстрочку

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Кабінет міністрів ввів можливість громадянам, які не отримують житлові субсидії, платити за житлово-комунальних послуги в розстрочку.

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду в середу, повідомляє “Інтерфакс-Україна“.

За словами голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитра Вовка, для цього споживач повинен написати заяву. Тоді може отримати розстрочку і в місяць звернення повинен сплатити 50% рахунку, а іншу частину необхідно буде оплатити рівномірно протягом квітня-вересня наступного року, до початку наступного опалювального сезону.

Ця можливість буде введена для тих громадян, які не отримують субсидії.

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