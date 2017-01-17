Українці зможуть “купити” роки стажу для отримання пенсії

Громадяни України зможуть “купити” бракуючі для отримання пенсії роки трудового стажу. Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева під час розмови з постійним представником Міжнародного валютного фонду Жеромом Ваше.

За словами міністра, запланована урядом пенсійна реформа передбачає зменшення страхового трудового стажу для отримання пенсії до 15 років. У зв’язку з цим, передбачається законодавчо закріпити можливість “покупки” цих 15 років або років, відсутніх до цього розміру стажу, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням на РБК.

Вартість одного місяця складе близько 704 гривень, повідомив Андрій Рева.

”Буде надана можливість придбати собі ці 15 років страхового стажу. Скажімо, до такої категорії громадян міністерство відносить тих, хто працює за кордоном. Ця сума складе близько 130 тисяч гривень: по 704 гривні за кожен місяць множиться на 15 років”, — заявив він.

Рева прогнозує, що таких громадян буде близько 1,5 тис. осіб.