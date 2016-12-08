Українці запустили сайт для суперечок

Українці вирішили очистити інтернет від “срачів” і запустили спеціальний сайт для суперечок – Widebate.

Як пояснюють кияни Андрій Стегно і Олексій Охріменко, Reddit, StackOverflow і подібні сервіси цю проблему вже вирішують.

Надихнув їх проект, який розробники запускали напередодні президентських виборів – соціальний рейтинг кандидатів, який закрили відразу після виборів, пише AIN.UA.

“У процесі роботи ми запустили на ньому експериментальний розділ дебатів, який користувався популярністю на момент роботи сайту. Тому ми вирішили винести розділ дебатів як окремий проект, де можна обговорювати не тільки тему політики, але й науки, психології, філософії і так далі”, – пояснив Андрій Стегно.

На сайті Widebate є кілька правил:

не можна просто поставити лайк – можна голосувати за або проти;

кожен голос – це коментар, який теж може бути оскаржений і дебатований;

кожен голос впливає на всі голоси, які були в системі раніше. Отже, кожен голос змінює рейтинг теми дискусії.

У кожного користувача є рейтинг, як на StackOverflow.

При негативному рейтингу, який дуже легко отримати любителям флуду, користувач блокується і вплив його голосів коригується.

Поки що розробники обробляють всі коментарі на сайті вручну.

У майбутньому вони планують зробити так, аби можна було переводити дискусії на майданчик зі сторонніх сайтів.

Це буде віджет з логотипом Widebate, який можна буде вбудовувати в коментарі. Наприклад, якщо в коментарях на Facebook розгорілася суперечка, з його допомогою можна буде акуратно перемістити пристрасті на Widebate, де тролів швидко заблокують, і користувачам буде простіше досягти консенсусу.

“Інтернет-тролі користуються своєю анонімністю, і Widebate – це місце, де є висока недовіра до анонімних користувачів і їм буде складно там спілкуватися. Тому це може стати місцем з мінімальним кількість інтернет-тролів, де можна нормально спілкуватися”, – каже Андрій.

От тільки майданчик працює англійською мовою.