Українці запустили безкоштовний сайт з вивчення англійської за фільмами

Знати англійську – ще не означає вміти нею розмовляти. Це знайомо більшості українців, які вивчали мову за традиційною системою.

Назар і Наталія Бартосік створили сервіс “КіноМова”, який покликаний навчити говорити англійською за допомогою кінокласики, пише ain.ua.



Розробники переконані, що наявність зразків вимови різними голосами і в різних формах (американської і британської) навчить краще розуміти мову на слух, а також зменшить ризик появи слов’янського акценту.

Поки сервіс в альфа-версії, в ньому є всього 16 фраз з 15 фільмів.

“Ми відібрали близько 20 фільмів і написали алгоритм для аналізу їхніх субтитрів. Потім на базі пакета для статистичного аналізу великих даних відібрали найбільш часто вживані фрази і вже для них відбирали найцікавіші уривки”, – розповів Назар.

Сервіс повністю безкоштовний і таким і залишиться, обіцяють Назар і Наталя. А поки сайт вдається підтримувати завдяки гранту від Red Hat Openshift, в рамках якого протягом півроку стартапам виділяють $100 в місяць на хостинг і обслуговування.

Поки в команді лише дві особи, але розробники готові прийняти будь-кого, хто хоче допомогти. В остаточній версії буде понад 400 фраз з понад 100 фільмів, які повинні забезпечити основну частину повсякденної лексики.

Також автори проекту планують дати можливість користувачам озвучувати фрагменти фільмів власним голосом, щоб практикуватися у вимові і змагатися з іншими користувачами.