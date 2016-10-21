Українці вночі займали чергу за iPhone 7. ФОТО

Українці прийшли до магазинів з iPhone 7 вночі, не чекаючи відкриття.

Офіційні продажі iPhone 7 в Україні стартували сьогодні, 21 жовтня о 10:00. Але ажіотаж серед охочих придбати новинку був настільки високий, що вони займали черги в магазинах вже з вечора четверга. Зокрема, як розповіли представники мережі гаджетів Цитрус, в її салони в різних містах України вночі прийшли кілька тисяч покупців, пише НВ.

Як повідомляється, найпопулярнішими кольорами стали два нових відтінку чорного – матовий Black (37% замовлень) і глянсовий Jet Black (36%). Третім за популярністю став відтінок Rose Gold (17%).

Про світові обсяги продажів iPhone 7 стане відомо наприкінці жовтня, коли компанія Apple опублікує звіти.

Ціни на iPhone 7 починаються з 23 499 грн за пристрій з 32 ГБ. Найдорожчий сьомий айфон – з 256 гігабайтами пам’яті – обійдеться покупцеві в 32 тисячі гривень. Найдешевший з iPhone 7 Plus буде коштувати майже 29 тисяч гривень.