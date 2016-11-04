Українці відпочиватимуть 11 днів у січні 2017 року

У січні 2017 року українці будуть відпочивати 11 днів. Виробничий календар і трудовий графік робочих і святкових днів на січень 2017 офіційно затвердив Кабмін.

Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП України у випадку, коли святковий або неробочий день (ст. 73 КЗпП України) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Тому за графіком п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2017 році вихідний день у неділю 1 січня має бути перенесений на понеділок 2 січня, вихідний день у суботу 7 січня – на понеділок 9 січня.