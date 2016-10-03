Українці стали менше їсти. І пити теж

Найбільше 2016 року скоротився продаж соків, олії, м’яса і риби. Горілки теж п’ють менше, вино – так само, як і торік, а пива – більше.

Про це повідомив у Facebook директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, пише Газета по-українськи.

“Асоціація постачальників проаналізувала продаж продуктів харчування в роздробі за перше півріччя 2015 і 2016 років. Висновок однозначний: їсти українці почали менше. Найбільше скоротилися в натуральному вимірі продаж соків – на 22% та олії – на 19%. Споживання м’яса ми скоротили на 14%, риби на 8%, цукру на 18%. Навіть каву і чай почали пити рідше – їх продаж упав на 9 і 16% відповідно. Основа українського раціону – це крупи, макарони, картопля і хліб. Але навіть споживання основних продуктів дуже просіло: крупів ми стали купувати на 7% менше в натуральному вимірі, макаронів – на 5%, картоплі – на 1% і хліба на 2%. Але наш схудлий гаманець не позначився на реалізації вершкового масла“, – написав експерт.

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За інформацією Олексія Дорошенка, легальної горілки українці випили менше на 16%, вина стільки ж, скільки й роком раніше. Продаж пива 2016-го збільшився на 7%. Продаж мінеральної води порівняно з 2015 роком не змінився.

“Ось у чому ми собі не відмовляли, так це в яйцях – їх ми купили на 5% більше, ніж роком раніше“, – зауважив експерт.

У грошовому вимірі вперше з 2014-го роздрібний товарообіг у першому кварталі 2016 року зріс на 3%. Таке зростання аналітик пов’язує з інфляцією.