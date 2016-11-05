Українці можуть записатися до онлайн-черги для отримання ID-паспорта

Українці можуть записатися у чергу для отримання паспорта громадянина України у вигляді ID-картки онлайн на сайті Державної міграційної служби.

Про це повідомив керівник прес-служби ДМСУ Сергій Гунько, передає УНН.

“Сервіс, який дозволяє записатися до електронної черги (для отримання ID-паспорта — ред.), функціонує на сайті Державної міграційної служби вже півроку”, — зазначив С.Гунько.

При цьому він повідомив, що цей сервіс інтегрували сайти, через які можна отримати державні послуги онлайн.

Додамо, що отримати ID-паспорт можна у випадку зміни прізвища, псування, втрати чи крадіжки паперового паспорта і досягнення 25 або 45 років.