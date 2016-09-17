Український проект виграв битву стартапів у Сан-Франциско

Вперше в історії проект, заснований українцями став переможцем битви Startup Battlefield, який щороку проходить у Сан-Франциско.

“Платформа Mobalytics, засновниками якої є українці Богдан Сучик і Микола Лобанов, отримала кубок Disrupt і чек на 50 000 доларів”, — йдеться у повідомленні.

Mobalytics — це тренер для геймерів, який враховує уміння та навички гравця, і надає йому усю інформацію для покращення рівня гравця чи його персонажа.

“Бета-версію програми представили на битві стартапів, де вона підкорила серця журі з найбільших венчурних і технологічних компаній: Founders Fund, Sequoia Capital, NextEv, YouTube і, звичайно, TechCrunch”, — повідомляє аіn.ua.

Стартап позиціонує себе як українсько-ліванський, оскільки третій засновник Амін Ісса – родом з Лівану. Mobalytics почав з обслуговування гравців онлайн-гри League of Legends. Надалі Mobalytics планує охопити й інші ігри, такі як Overwatch, DOTA 2 і Counter Strike.