Український мультфільм про Водохреща. ВІДЕО

Герої “Різдвяної казки” заговорили відомими голосами.

Популярні львівські співаки Павло Табаков, Оксана Муха та учасник гурту “Піккардійська Терція” Ярослав Нудик озвучили український мультфільм про Водохреща. Співаки перевтілилися в яскравих мультперсонажів (Ангел, Чортик, Господар) – і пережили їхні йорданські пригоди, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Styler.

“Це велика радість працювати над чимось, що створюється для дітей. До того ж, ці мультфільми – українського виробництва, що також дуже цінно”, – розповів володар титулу “Голос країни” Павло Табаков.

Варто додати, що пісенно-мультяшний колектив Павла, Оксани та Ярослава озвучує зимові мультфільми від компанії “АРТ-відео” вже третій рік поспіль. Прем’єра чергового мультфільму з серії “Різдвяна казка” відбудеться на Водохреща, 19 січня, на українських телеканалах, а також в мережі. Крім того, мультиплікаційна історія буде представлена у всіх основних осередках української діаспори: “щоб українські діти в усьому світі отримали подарунок на зимові свята”.