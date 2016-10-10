Український мікроавтобус потрапив у ДТП в Росії, п’ять осіб у лікарні

Про це повідомили “Інтерфаксу” в прес-службі УМВС Росії у Псковській області, пише КУРС.

Приблизно о 6:30 у неділю 31-річний водій мікроавтобуса “Фольксваген” під час прямування з Києва до Санкт-Петербурга вибрав небезпечну швидкість руху, не впорався з керуванням, наїхав на металеву огорожу і з’їхав у правий придорожній кювет.

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У мікроавтобусі перебувало дев’ять осіб – сім пасажирів і два водії, громадяни України.

В результаті аварії п’ятеро людей постраждали. З травмами різного ступеня тяжкості вони доставлені в лікарню.