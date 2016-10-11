Українських акторів засудили за зйомки в польській стрічці “Волинь”

Акторів закликають пояснити, чому вони погодилися зніматися в антиукраїнському фільмі “Волинь”, навіть прочитавши сценарій.

Про це заявив у соцмережі відомий режисер Олег Ущенко, інформують ”Вікна”.

Ущенко розповідає, що у зйомках взяли участь 30 львівських та тернопільських акторів. Він вимагає, щоб вони пояснили, чому так вчинили.

”Ті 30 львівських та тернопільських акторів, які знялися в антиукраїнській агітці “Волинь”, мають публічно пояснити: 1) чому вони погодилися зніматися, навіть прочитавши сценарій? 2) чому потім почали масово просити не вказувати їх прізвища у титрах? Хай не бояться, а раптом ми їх зможемо “панять і прастіть”“, — пише режисер.

Раніше йшлося про те, що опубліковано переклад резолюції, яку прийняв Сейм Польщі про визнання геноциду на Волині.