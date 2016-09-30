Українські дороги у п’ятірці найгірших у світі

У рейтингу якості автомобільних доріг, який складає міжнародна організація “Всесвітній економічний форум”, Україна посіла 134-е місце зі 138 можливих.

Рейтинг оприлюднений на сайті організації, передає Слово і Діло.

Згідно зі звітом про глобальну конкурентоспроможність країн у сфері транспорту, Україна посіла 75-е місце. Зокрема, якість вітчизняних залізничних шляхів фахівці оцінили 34-м місцем, повітряний транспорт посів 103-е місце, а ось стан автошляхів має найгірший показник – 134-е місце.

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