Українська інноваційна компанія виграла конкурс і отримає 1,2 млн євро від ЄС

Українська компанія Polyteda Cloud отримала фінансування за програмою Horizon 2020 SME Instrument. Вона виграла конкуренцію у 259 компаній з усієї Європи, котрі пропонували свої інноваційні проекти.

Polyteda Cloud розробляє програмне забезпення – інноваційні технології та сервіси з автоматизації проектування інтегральних мікросхем для мікроелектроніки. Компанія отримала фінансування в розмірі 1,2 млн євро від ЄС на дворічний проект. В результаті проект має бути інтегрований в системи трьох європейських заводів напівпровідників, пише Платформа.

Читайте також: Прикарпатські вчені отримали європейський патент на метод видобутку нафти та газу.

Проект – портфельна компанія Борщ Венчурс. Команда пройшла кілька подач проекту в ЄС і влітку їм оголосили, що проект буде профінансований. Останні чотири місяці вони працювали над контрактом і проходили перевірки.

“Ми працювали над проектом близько року, – розповів Platfor.ma директор з розвитку бізнесу Борщ Венчурс і автор проекту Polyteda Cloud Святослав Святненко. – Ми вказали переваги нашого інноваційного продукту, обгрунтували нову бізнес-модель та стратегію виходу на ринок, в деталях розписали план проекту на два роки й отримали високу оцінку від європейських експертів. Наша компанія була єдиною компанією з України з-поміж більше тисячі європейських компаній, котрі надали свої інноваційні проекти на фінансування за програмою Horizon 2020 SME Instrument phase 2. Ми виграли конкуренцію та стали першими. На жаль, поки що ми єдина компанія з України, котра отримує фінансування за цією програмою”.

Компанія планує вихід на європейський та згодом глобальний ринок з новою бізнес-моделлю. Зараз компанії платять за аналогічні річні ліцензії десятки тисяч доларів, хоча використовують їх лише 60-80 днів. Polyteda Cloud використовує новий підхід та хмарні технології і пропонує платити лише за час користування продуктом.

Мета європейської ініціативи Horizon 2020 – пошук потенційно проривних бізнесів, які будуть працювати на ринку ЄС. На це передбачено 80 млрд євро фінансування.