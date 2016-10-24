Українська дівчинка з синдромом Дауна, яку вдочерила американська сім’я, підкорила інтернет. ВІДЕО

7-річна українка, яка з 16 місяців живе в США, розповіла, що синдром Дауна – це не страшно. Ця мила дівчинка миттєво стала популярною у всьому світі. Якщо ви подивіться відео, зрозумієте чому…

Софія Санчос була удочерена сім’єю, яка вже виховувала дитину з синдромом Дауна.

Вони оточили дитину любов’ю і розумінням, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Голос Америки.

Софія дуже артистична і красива. Вже одного цього достатньо, щоб багато людей переглянули свої погляди на особливих дітей і стали більш відкриті до спілкування з ними. Але у батьків Софії є плани щодо подальшого поліпшення ситуації.

Сімейство Санчос удочерили дівчинку, щоб їх синові з синдромом Дауна не було так самотньо і зараз ця парочка – справжня банда. Точніше, все сімейство виглядає командою щасливих людей.

Софія легко і невимушено спілкується на камеру і повідомляє світові про себе і синдром. Вона заявляє, що синдром Дауна – це не страшно!



