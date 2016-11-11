Українка створила новорічний дизайн для чашок Starbucks з елементами петриківського розпису

Українка Анна Буччіареллі (Шинлова) створила новорічний дизайн для чашок Starbucks, використавши елементи петриківського розпису.

Про це повідомила українська художниця на своїй сторінці у Facebook, передає Громадське.

“Мій дизайн для Starbucks тепер доступний у 75 країнах світу. Це честь — бути в Нью-Йорку з Робом Буччіареллі та 10 іншими талановитими художниками з усього світу, щоб відзначити офіційний запуск оновленого дизайну”, – написала Буччіареллі.

Орнамент складається зі стандартних новорічних орнаментів: оленів, саней, засніжених будинків та ялинок.

Проте українка додала до прикрас ще традиційний український петриківський розпис, чим зробила дизайн привабливим та неординарним, та завдяки якому стала відомою.

Анна живе у Канаді. Її та ще 10 художників з усього світу запросили у Нью-Йорк, щоб відзначити офіційний запуск оновленого вигляду чашок Starbucks.

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