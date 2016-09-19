Україна зберегла третє місце в медальному заліку на Паралімпіаді

Збірна України завершила участь в Паралімпійських іграх в Ріо на третьому місці в медальному заліку.

Українські спортсмени 18 вересня, в останній день Паралімпіади, не брали участь у змаганнях. При цьому в медальному заліку українців могла обійти команда США, передає Громадське. ТБ.

Проте, у фіналі турніру з регбі на візках команда США поступилася Австралії, а в жіночому марафоні американки обмежилися срібною та бронзовою медалями.

Таким чином, Україна залишилася на третій позиції в медальному заліку, здобувши 117 медалей: 41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових.

А збірна США лишилась на четвертій сходинці зі 115 нагородами: 40 золотих, 44 срібних та 31 бронзових.

Останню нагороду збірної України на Паралімпіаді вибороли плавці Божинський Юрій, Дубров Денис, Крипак Максим та Богодайко Євгеній – “срібло” в чоловічій естафеті.