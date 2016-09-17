Україна завоювала понад сто медалей на Паралімпіаді

У передостанній день Паралімпіади в Ріо українські атлети завоювали 14 медалей, таким чином довівши загальну кількість завойованих нагород до 106.

У Національному комітеті спорту інвалідів України зазначають, що українці побили абсолютно всі попередні рекорди виступів на Паралімпіадах, повідомляє BBC.

У дев’ятий день Ігор українці завоювали три золоті, шість срібних та п’ять бронзових медалей.

За результатами командних змагань з настільного тенісу золоту медаль отримали Віктор Дідух, Максим Ніколенко та Михайло Попов.

Золоту нагороду у плаванні на дистанції 100 метрів вільним стилем отримала Анна Стеценко.

Чемпіоном Паралімпіади стала збірна України з футболу серед спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу. У фінальному матчі вони з рахунком 2:1 у додатковий час обіграли команду Ірану.

Загалом у медальному заліку української збірної – 38 золотих, 33 срібні та 35 бронзових нагород.

Україна перебуває на третій позиції неофіційного командного заліку Паралімпіади услід за збірними Китаю та Великої Британії.