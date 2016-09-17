Україна внесе в ООН нову резолюцію щодо Криму

Україна ближчими тижнями має намір ініціювати розгляд на Генасамблеї ООН нової резолюції щодо прав людини в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко під час онлайн-спілкування з користувачами Twitter, пише Укрінформ.

“На початку роботи Третього комітету Генасамблеї ООН у жовтні”, – зазначив український дипломат у відповіді на запитання щодо планів української сторони представити новий документ на розгляд міжнародної організації.

Варто відзначити, що у новому документі будуть введені такі поняття як “анексія”, “окупація Криму”, чого не було в попередній резолюції. Це надаватиме додаткові правові механізми для деокупації цієї території.

Третій комітет Генасамблеї ООН входить до переліку шести головних комітетів Організації та зосереджується на розгляді соціальних і гуманітарних питань та питань культури. Генасамблея ООН розпочнеться в жовтні й триватиме по листопад.

Як відомо, 27 березня 2014 року, за кілька тижнів після так званого “референдуму” в Криму, Генеральна асамблея ООН більшістю голосів прийняла Резолюцію про територіальну цілісність України №68/262.

При цьому 100 країн-членів підтримали документ, 11 висловилися “проти”, ще 58 країн утрималися. Це засідання ГА ООН було скликане спеціально для розгляду питання збройної окупації Росією території Кримського півострова, що територіально входить до складу України.