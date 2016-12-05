Україна увійшла до ТОП-10 світових постачальників зброї

Україна за підсумками 2011-2015 років увійшла до 10 найбільших експортерів озброєння.

Про це йдеться в доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), передає Громадське.

Згідно з документом, частка України в світовому експорті зброї за підсумками 2011-1015 років становила 2,6%.

Із таким результатом Україна посіла 9 місце серед найбільших експортерів озброєння.

До трійки лідерів увійшли США, Росія та Китай.

“США і Росія послідовно були найбільшими постачальниками зброї з 1950 року. У цій тенденції немає будь-яких серйозних змін. До цієї групи приєднався Китай, який твердо зарекомендував себе як один з найбільших експортерів основних видів озброєння”, — йдеться у документі.