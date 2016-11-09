Україна отримає американські броньовики медичної евакуації

Збройні сили України найближчим часом отримають за програмою міжнародної технічної допомоги броньовані автомобілі медичної евакуації.

Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко, повідомляє Укрінформ.

“Завдяки партнерам з США, найближчим часом Збройні сили України отримають броньовані автомобілі медичної евакуації. Це стане можливим завдяки програмі міжнародної технічної допомоги“, – написав він на своїй сторінці у Фейсбук.

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