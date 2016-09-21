Україна отримає $ 1 млрд кредитних гарантій від США

Україна отримає $ 1 млрд кредитних гарантій від США

0
Поділитися

Україна отримає 1 мільярд доларів кредитних гарантій. 

Про це за підсумками зустрічі із віце-президентом США Джозефом Байденом повідомив президент України Петро Порошенко, передає Українська правда.

Гарна новина з Нью-Йорка. Україна отримає 1 мільярд доларів кредитних гарантій. Про це домовилися на зустрічі з Віце-президентом Джозефом Байденом“, – написав він у facebook.

В ході зустрічі на полях 71-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй Порошенко також подякував США за посилення санкцій проти Росії.

Ми домовилися активізувати дипломатичні зусилля для припинення російської агресії проти України“, – повідомив він.

Як відомо, президент Порошенко бере участь у засіданні 71-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка проходить у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Статті по теміБільше від автора

Без коментарів