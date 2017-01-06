Україна отримала перший транш папської гуманітарної допомоги

В Україну потрапив перший транш папської гуманітарної допомоги – 6 мільйонів євро, половина від загального числа грошей, зібраних навесні на прохання Франциска в усіх парафіях Європи,- повідомляє Християнський портал КІРІОС з посиланням на Радіо Ватикан. За розподіл цієї суми відповідає Папська рада “Cor Unum”.

“Першим напрямком є гуманітарна допомога: забезпечення харчуванням, теплом, медичною допомогою людей, що залишилися напризволяще. Існує також проблема біженців. Навіть якщо про неї мало говориться, слід пам’ятати, що в Україні є два мільйони біженців, які залишили місця, охоплені військовими діями, і перемістилися, серед іншого, в напрямку Києва, і до сих пір не мають постійного притулку“, – так ситуацію Ватиканському радіо прокоментував о. Джампьеро даль Тоза, секретар Папської ради “Cor Unum”. Він підкреслив, що особливу стурбованість викликає доля дітей і молодих людей, позбавлених освітніх можливостей.

“Ми підтримуємо проекти, які реалізуються на рівні спільнот, а не робляться однією людиною. Також ми допомагаємо незалежно від релігійної приналежності. На сьогоднішній день ми виключили проекти по реконструкції, оскільки на даному етапі найголовніше, як нам здається, забезпечення виживання“, – сказав відповідальний з ватиканського боку за розподіл папської допомоги.

Спеціально створений комітет, який діє з липня, відібрав проекти християнських благодійних організацій та міжнародних інституцій. Це – 20 “великомасштабних” проектів – до 250 тис. Євро кожен, – і 39 ініціатив солідарності – до 20 тис. Євро, – в галузі продовольчої допомоги, забезпечення житлом, медичної та гігієнічної підтримки.

Відповідно до останнього звіту Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців, конфлікт, який все ще триває на сході України, з квітня 2014 року до 1 грудня 2016 р забрав 9758 життів, 22779 чоловік в результаті його отримали поранення.

Оголошуючи в квітні 2016 р зібрання коштів на користь жертв конфлікту в Україні, Понтифік підкреслив, що цей акт милосердя має на меті не тільки полегшення матеріального становища, а й сприяння миру і повазі прав мирного населення України.

Як повідомлялося раніше, Папа Римський зібрав 10 мільйонів євро для українців, які постраждали від війни.