Угруповання злодіїв з Грузії, які обкрадали квартири на Прикарпатті, взяли під варту

19 жовтня у Галичі за “гарячими слідами” було затримано групу осіб, громадян Грузії , які підозрюються у вчиненні крадіжки з помешкання жителя міста Бурштин.

Гастролерів з Кавказу затримали правоохоронці з речовими доказами, коли ті на автомобілі рухалися у напрямку Івано-Франківська, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Їх підозрюють у вчиненні ряду квартирних крадіжок на території Івано-Франківщини.

Наразі квартирним злодіям оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 (крадіжка з проникненням у житло, інше приміщення) Кримінального кодексу України та Галицьким районним судом Івано-Франківської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк шістдесят днів.