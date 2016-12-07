Учні Коршівської ЗОШ поїхали з навчальним візитом до Кракова

З навчальним візитом у Кракові перебувають у ці дні учні Коршівської ЗОШ Коломийського району, центру професійно-технічної освіти з Івано-Франківська та Чернівецького політехнічного коледжу.

Це нагорода за перемогу у ІІІ міжрегіональному конкурсі “Юніор бізнесу”, що є складовою проекту “Активна молодь на ринку праці – підвищення якості професійного та підприємницького навчання в українських навчальних закладах з використанням методів моделювання”, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на ТРК Карпати.

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Такий проект реалізовують Фундація розвитку місцевої демократії Малопольського інституту територіального самоврядування і адміністрації в Кракові (Польща) спільно з Громадським центром “Ділові Ініціативи” з Івано-Франківська за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща (програма “Співпраця задля розвитку 2016”).

Учні й вчителі зустрінуться зі своїми колегами, відвідають Музей історії Кракова тощо.