Учневі, який завдав ножових поранень вчительці на Прикарпатті, загрожує до восьми років ув’язнення

Учневі, який завдав ножових поранень вчительці на Прикарпатті, загрожує до восьми років...

14-річному школяру, який завдав ножових поранень учительці, оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Встановлено, що 14 жовтня хлопець, перебуваючи в квартирі вчительки на додаткових заняттях з української мови, взяв кухонний ніж та вдарив її в обличчя та спину, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прокуратуру області.

Потерпілу госпіталізували з множинними різаними і забійно-різаними ранами обличчя, шиї, плеча та задньо-бокової поверхні лівої половини грудної клітки, травматичним шоком 1-2 ступенів, носовою кровотечею.

Цей злочин передбачений частиною 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк до восьми років.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що школяреві призначили психіатричну експертизу.