Учасниками АТО офіційно визнані 17 прикарпатських добровольців. ФОТО

17 прикарпатських бійців офіційно визнані учасниками АТО і їм присвоєно обласний статус “Бійці добровольці АТО”.

Про це у Фейсбук повідомив голова Спілки добровольців АТО Прикарпаття Василь Андріїв, передає “Дзеркало Коломиї“.

”Спілка добровольців АТО Прикарпаття щиро ВІТАЄ наступних шістнадцять добровольців, які в п’ятницю 25.11.16р. офіційно визнані учасниками АТО і яким присвоєно обласний статус — “Бійці добровольці АТО”.На наступній сесії обласної ради 09.12.16р. будуть вручені відповідні посвідчення..!”, — написав Василь Андріїв.

Посвідчення отримають: Дутчак Володимир, Кіцера Петро, Демяник Людмила, Олексюк Василь, Абрамів Василь, Заставний Михайло, Тимків Роман, Артющенко Олександр, Гребенченко Василь, Глодан Андрій, Білоус Леонід, Павлик Василь, Бендяк Артем, Рудий Роман, Кульчицький Олексій, Кульчицька Світлана, Удуд Володимир.