Учасниками АТО офіційно визнані 17 прикарпатських добровольців. ФОТО

Учасниками АТО офіційно визнані 17 прикарпатських добровольців. ФОТО

0
Поділитися

17 прикарпатських бійців офіційно визнані учасниками АТО і їм присвоєно обласний статус “Бійці добровольці АТО”.

Про це у Фейсбук повідомив голова Спілки добровольців АТО Прикарпаття Василь Андріїв, передає “Дзеркало Коломиї“.

Don Yapon

”Спілка добровольців АТО Прикарпаття щиро ВІТАЄ наступних шістнадцять добровольців, які в п’ятницю 25.11.16р. офіційно визнані учасниками АТО і яким присвоєно обласний статус — “Бійці добровольці АТО”.На наступній сесії обласної ради 09.12.16р. будуть вручені відповідні посвідчення..!”,  — написав Василь Андріїв.

Посвідчення отримають: Дутчак Володимир, Кіцера Петро, Демяник Людмила, Олексюк Василь, Абрамів Василь, Заставний Михайло, Тимків Роман, Артющенко Олександр, Гребенченко Василь, Глодан Андрій, Білоус Леонід, Павлик Василь, Бендяк Артем, Рудий Роман, Кульчицький Олексій, Кульчицька Світлана, Удуд Володимир.

15181328_907201849411046_2921793246541524974_n__large 15193643_907201126077785_2481581978903567038_n__large 15235596_907200649411166_8660079992401172501_o__large 15272088_907201212744443_4906277143359198939_o__large 15284890_907201166077781_1630910912058522701_n__large 15284918_907200542744510_5896417188971808170_n__large

Статті по теміБільше від автора

Без коментарів