У звіринці на Франківщині негода зруйнувала вольєри тварин: птахи втекли до лісу. ВІДЕО

У звіринці на Франківщині негода зруйнувала вольєри тварин: птахи втекли до лісу....

У Галицькому звіринці клітки не витримали сильних снігопадів, тож тепер тварини туляться в маленьких вольєрах.

Під тягарем мокрого снігу зірвалися сітки огорож і зламалися металеві опори, йдеться у сюжеті 5 каналу.

Через стихію без даху над головою залишилися близько 30 птахів шести різних видів. Це лебеді, фазани, качки, куріпки і голуби. Будівля завалилася вночі, коли працівників центру не було на роботі.

Через великі дірки у вольєрі деякі птахи втекли до лісу. Без домівки стихія залишила і канюків. Четверо хижаків вимушено живуть в одній невеликій клітці. Їх колишній будиночок тепер світиться дірками.

Пошкодила стихія й огорожу, в якій живуть муфлони та олені. Нині ж керівництво центру мізкує над тим, як відбудувати домівку для пернатих.

“Якщо 7 – 8 років тому, коли ціни були нижчі, сума складала приблизно 37 тисяч гривень,то тепер втричі дорожче буде”, – каже директор Галицького національного природного парку Олег Гайдук.

Поки снігопади не відновилися, декілька огорож у Центрі реабілітації планують відремонтувати вже до кінця тижня, а найбільший вольєр для птахів сподіваються полагодити лише навесні.

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