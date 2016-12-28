У зоні АТО зник мешканець Коломийщини. ФОТО

Коломийський відділ поліції ГУ НП в Івано-Франківській області розшукує 52-річного Обушака Василя Миколайовича – жителя села Воскресінці Коломийського району.

Влітку 2014 року із площі “Майдан Незалежності” у Києві він пішов добровольцем у зону АТО, після чого зв’язок з ним втрачений, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Опис зовнішності: ріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве, коротке.

Про будь-яку відому інформацію просимо повідомляти за телефонами “102”, (03433) 2-24-38 – чергова частинаКоломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.