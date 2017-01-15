У зоні АТО загинув 45-річний боєць з Івано-Франківська

Вдень 14 січня 2017 року в Луганській області загинув воїн ЗСУ з Івано-Франківська.

Загиблим є 45-річний капітан 24 бригади Збройних Сил України, начальник розвідки одного з батальйонів Віталій Дмитрович Сенюк.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, пише Фіртка.

Щодо обставин його смерті попередньо відомо, що машину, в якій їхав він та солдат, обстріляли з протитанкового ракетного комплексу. Іванофранківець загинув, а солдат зазнав поранень. Це перша втрата мешканця Прикарпаття у зоні АТО в 2017 році.

Ввечері у суботу речник штабу АТО повідомив, що один український військовий загинув, двоє зазнали поранень.

Зокрема за його словами на Луганському напрямку з мінометів було обстріляно Новозванівку, з протитанкових ракетних комплексів – Кримське та Новоолександрівку.

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