У зоні АТО на розтяжці підірвалися двоє українських військових

У зоні проведення антитерористичної операції в результаті підриву на розтяжці загинув один український військовослужбовець, ще один отримав поранення.

Про це у неділю, 9 жовтня, повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз в ефірі телеканалу “112”.

“З того боку не дотримується режим тиші. Також, якщо у нас брати по Золотому і Катеринівці, у нас сьогодні була дуже “гаряча” ніч. У нас в межах 15 обстрілів було протягом 2-2,5 годин. Заходили у нас диверсійно-розвідувальні групи у районі Катеринівки, це зовсім поряд з Золотим. Якраз був теж серйозний бій. Наші хлопці дали серйозну відсіч… по той бік щодо жертв я нічого не готовий сказати, чим це закінчилося. І на жаль, у нас є жертви. Сьогодні на розтяжці підірвалися два військовослужбовці – один 200-й, один – 300-й”, – заявив він.

Юрій Гарбуз раніше заявив, що заплановане на 9 жовтня відведення військ від Станиці Луганської сьогодні не відбудеться.