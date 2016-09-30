У житловому будинку в Коломиї стався спалах газу

В Коломиї по вул. Довбуша, 41 внаслідок загоряння шлангу до газової плити відбувся спалах газоповітряної суміші. Причина – невідповідна електропроводка. Ніхто із мешканців будинку не постраждав.

Сучасні газові прилади електрифіковані і мають, згідно вимог безпеки, 3-х провідну схему підключення. Але електрична мережа житлового будинку по вул. Довбуша змонтована по 2-х провідній схемі. Що привело до короткого замикання побутових електроприладів. Внаслідок замикання струм потрапив на газову плиту, пише Фіртка.

“Через відсутність захисного заземлення електроприладів, струм стікав по газовій мережі в землю. Це призвело спочатку до загоряння шлангу до газової плити, потім – витоку блакитного палива і як наслідок – спалаху газоповітряної суміші. На щастя, ніхто з людей не постраждав”, – пояснює в.о. головного інженера Коломийського УЕГГ Руслан Чмир.

Тож щоб не трапилося лиха, і ситуація не повторилася, фахівці рекомендують дотримуватися Правил улаштування та експлуатації електроустановок та усунути усі недоліки електромереж в житлових будинках.