У жахливій ДТП на дорозі Коломия – Франківськ загинули мешканці Коломийщини. ФОТО

Як раніше повідомлялося, в селі Старі Кривотули Тисменицького району 31 жовтня сталася смертельна ДТП.

45-річний громадянин Молдови на автомобілі Audi A6 виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автівкою CHERY Amulet, якою кермував 41-річний чоловік. Останній із 17- та 34-річними пасажирами були мешканцями Коломийщини. Внаслідок ДТП обидвоє водіїв та один пасажир померли на місці події. Стало відомо, що у лікарні загинув ще один пасажир, повідомляє Галка з посиланням на відділ безпеки дорожнього руху УПД ГУМП в Івано-Франківській області.

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