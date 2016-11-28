У жахливій аварії на Закарпатті загинула 18-річна студентка Прикарпатського університету. ФОТО

У ніч з 24-го на 25-те листопада на 18-му році життя трагічно загинула студентка групи Т-22 факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Юлія Спасюк.

Про це повідомляє Фіртка з посиланням на прес-службу ПНУ:

“На жаль, перестало битися добре серце світлої, чуйної, життєрадісної молодої людини, в котрому вистачало тепла для всіх. За час навчання Юлія запам’яталася сумлінною і відповідальною студенткою, добрим товаришем, вона була активною в громадському та культурному житті факультету. Світла пам’ять про Юлію залишиться назавжди в наших серцях.

Ректорат університету, професорсько-викладацький склад і студентський колектив факультету туризму глибоко сумують та висловлюють щирі співчуття родині загиблої з приводу непоправної втрати. Світла пам’ять”, – йдеться у повідомленні.

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18-річна Юлія загинула у ДТП на Закарпатті. Правоохоронці розповідають, аварія трапилася на автодорозі Мукачево-Рогатин в смт. Ясіня Рахівського району, пише mukachevo.net.

Близько 00:30 години автомобіль “Шкода Єті”, за кермом якого перебувала 21-річна жителька Львова, зіткнувся на швидкості лівою стороною з металевою опорою автомобільного моста.

— Внаслідок зіткнення загинула 18-річна пасажирка, жителька Ясіня, яка сиділа на задньому сидінні. В лікарні з травмами різного ступеня важкості опинилася сама жінка-водій та двоє пасажирів віком 21 і 25 років, — повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Поліція за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило людські жертви, розпочала кримінальне провадження. Машину евакуйовано на спецмайданчик. У водія взято кров на визначення стану алкогольного сп’яніння.