У Яремчі замерз знаменитий водоспад. ФОТОФАКТ

Туристична приваба прикарпатського міста Яремче – водоспад Пробій – в ці дні виглядає особливо цікаво.

Фотографії замерзлого водоспаду опублікували в мережі – скутий кригою, Пробій приваблює туристів, які поспішають сфотографуватися на тлі крижаних наростів. Яремчанський водоспад зазвичай замерзає при дуже низьких температурах – нижче 15 градусів морозу, повідомляє КУРС.

Пробі́й – найбільший каскадний водоспад в Українських Карпатах, знаходиться на річці Прут. Розташований у центрі міста Яремче на Івано-Франківщині. Висота падіння води водоспаду Пробій – 8 м, кут нахилу – майже 45 градусів.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті замерз знаменитий Манявський водоспад.

Місцеві мешканці розповідають, що раніше висота падіння води тут сягала 25 метрів, проте для сплаву лісу по ріці Прут водоспад підірвали, значно зменшивши його висоту.

Більшість карпатських водоспадів можна роздивитись лише з річкових долин, а Пробій – з усіх можливих ракурсів.

Від Пробія вгору веде промаркований туристичний маршрут на хребет Явірник. А ще це місце слугує кінцем рафтингового маршруту Яремчанським каньйоном – екстремали, за умови достатнього рівня води у Пруті, сплавляються 40 км від Ворохти до Яремче.