У Яремчі 17-річна киянка впала у водоспад

Вчора, 22 жовтня, приблизно опівдні рятувальники Яремчанського чергового загону ДСНС отримали виклик до водоспаду “Пробій”.

17-річна мешканка Київської області зірвалася зі скелі і впала на камені річки Прут нижче водоспаду “Пробій”, повідомляє КУРС.

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Працівники пожежно-рятувальної служби за допомогою нош транспортували потерпілу до карети швидкої медичної допомоги.

Дівчину госпіталізували в Яремчанську міську лікарню з діагнозом “забій грудної клітки, колото-різана рана правої гомілки, можливий перелом гомілки”.