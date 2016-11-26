У віці 90 років помер кубинський революціонер Фідель Кастро

Фідель Кастро, кубинський революційний лідер, який побудував комуністичну державу і протягом п’яти десятиліть не давав США повалити його, помер у віці 90 років.

Уранці в суботу, 26 листопада, про смерть революціонера повідомив його брат, нинішній президент Куби Рауль Кастро, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ТСН.

Брат Фіделя Кастро також повідомив, що ікону кубинських революцій кремують цього ж дня, 26 листопада.

Зазначимо, що комуніст Фідель Кастро був лідером революції 1959 року, яка повалила підтримуваного Сполученими Штатами диктатора Фульхенсіо Батисту. Відтоді він близько 50 років керував республікою Куба, як прем’єр-міністр від 1959 до 1976 року та президент від 1976 до 2008 року, таким чином кинувши виклик США. Однак через погіршення стану здоров’я поступився лідерським кріслом своєму братові Раулю в 2006 році.

Протягом останніх років Фідель Кастро жив у відносній самоті, іноді писав або з’являвся на зустрічах з високопоставленими особами.