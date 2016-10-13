У Верховині електроопора впала на автомобіль. ФОТО

Вчора у селищі Верховина посеред однієї з центральних вулиць на автомобіль впала електроопора.

Про це у мережі Фейсбук повідомляє Юрій Соломенко, передає Курс.

“От їде машина по одній із центральних вулиць смт. Верховина і на неї падає стовб, що має робити водій у цьому випадку??? Хто має йому відшкодувати збитки матеріальні, а також моральні (адже він мало не загинув)??? Хто порадить, як діяти в такому випадку?” – пише користувач.

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