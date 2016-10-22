У Великому Ключеві встановили меморіальну таблицю загиблому на Сході односельцеві Дмитрові Кабалюку. ВІДЕО

У Великому Ключеві встановили меморіальну таблицю загиблому на Сході односельцеві Дмитрові Кабалюку....

У Великому Ключеві освятили меморіальну дошку загиблому на Сході Дмитрові Кабалюку. Про це йдеться в сюжеті телеканалу “РАІ”.