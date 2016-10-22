У Великому Ключеві встановили меморіальну таблицю загиблому на Сході односельцеві Дмитрові Кабалюку....

У Великому Ключеві встановили меморіальну таблицю загиблому на Сході односельцеві Дмитрові Кабалюку. ВІДЕО

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У Великому Ключеві освятили меморіальну дошку загиблому на Сході Дмитрові Кабалюку. Про це йдеться в сюжеті телеканалу “РАІ”.

Пам’ятну таблицю встановили на фасаді рідної школи Героя. Нагадаємо, Дмитро Кабалюк на початку літа 2014-го пішов служити добровольцем у батальйон “Донбас”. А наприкінці серпня боєць загинув.

Президент посмертно нагородив героя. У рідному селі Дмитра йому поставили пам’ятник.

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